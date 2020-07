Coronavirus, altri 10 positivi in un macello a Mantova. Attivate misure sorveglianza sanitaria (Di sabato 11 luglio 2020) Sale la tensione per il in . altri dieci lavoratori positivi al Coronavirus sono stati riscontrati da in un grosso macello in un Comune del , dopo aver sottoposto a tampone naso-faringeo, nei giorni ... Leggi su leggo

Coronavirus - altri 10 positivi in un macello. Attivate misure sorveglianza sanitaria Sale la tensione per il in . altri dieci lavoratori positivi al Coronavirus sono stati riscontrati da in un grosso macello in un Comune del , dopo aver sottoposto a tampone naso-faringeo, nei giorni ...

Sale la tensione per il in . dieci lavoratori al sono stati riscontrati da in un grosso macello in un Comune del , dopo aver sottoposto a tampone naso-faringeo, nei giorni ... Coronavirus - 26 pakistani contagiati sbarcati in Calabria con un veliero e altri migranti positivi nella regione Nelle ultime 18 ore, più casi di Coronavirus rispetto a quelli degli ultimi 55 giorni. Succede in Calabria , nella regione meno colpita d’Italia che è rimasta due mesi e mezzo in lockdown nonostante non ci sia mai stata ...

Nelle ultime 18 ore, più casi di rispetto a quelli degli ultimi 55 giorni. Succede in , meno colpita d’Italia che è rimasta due mesi e mezzo in lockdown nonostante non ci sia mai stata ... Coronavirus - in Italia altri 188 casi e 7 morti : i guariti sono 307 commenta Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati altri 188 nuovi casi di Coronavirus , portando così il totale delle persone che hanno contratto la malattia dall'inizio della pandemia a 242.

sole24ore : #Coronavirus #Italia, ultimi dati: altri 188 casi e 7 decessi - Sport_Mediaset : #Coronavirus, altri casi positivi allo #Zurigo: squadra in quarantena. I tesserati sono stati posti in isolamento d… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia altri 188 casi e 7 sette morti: i guariti sono 307 #coronavirus - Pippo_Moscuzza : RT @sole24ore: #Coronavirus #Italia, ultimi dati: altri 188 casi e 7 decessi - consutevere : RT @sole24ore: #Coronavirus #Italia, ultimi dati: altri 188 casi e 7 decessi -