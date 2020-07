Ancora un focolaio di Coronavirus sul luogo di lavoro: 7 casi in una ditta di carni nel Modenese (Di sabato 11 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (11 luglio)Ancora un focolaio sul posto di lavoro, Ancora in Emilia Romagna, Ancora nel settore carni. Stavolta sono 7 i casi di positività al Coronavirus individuati in un’azienda a Castelnuovo Rangone, nel Modenese. Si tratta della Maccaferri, un gruppo specializzato nella lavorazione della carne. A riportare la notizia è la Gazzetta di Modena. Dei 7 contagi rilevati ieri dalla Ausl Modenese, 4 appartengono a uno stesso nucleo familiare. Altri 3, invece, sono degli addetti ai lavori – due dei quali risiedenti fuori dalla provincia di Modena. Secondo quanto riporta il quotidiano locale, nell’azienda sarebbe già scattata ... Leggi su open.online

Il nuovo focolaio a Bologna - ancora in un’azienda di logistica Dopo la Bartolini, è la volta del focolaio TNT. Sempre a Bologna . Nella sede dell’azienda di logistica che si trova in via della Salute (una vera e propria ironia della sorte), sono stati registrati 18 contagi da coronavirus, dopo che ...

Dopo la Bartolini, è la volta del TNT. Sempre a . Nella sede dell’azienda di che si trova in via della Salute (una vera e propria ironia della sorte), sono stati registrati 18 contagi da coronavirus, dopo che ... E’ ancora emergenza Covid-19 - focolaio in un aereo atterrato a Roma - 21 passeggeri positivi L’unità di crisi del Lazio dopo la verifica della positivi tà di 21 passeggeri postivi sul volo Dacca- Roma ha chiesto al Ministro della Salute di sospendere i voli in arrivo e in partenza per il Bangladesh. Il ministro ...

L’unità di crisi del Lazio dopo la verifica della tà di 21 postivi sul volo Dacca- ha chiesto al Ministro della Salute di sospendere i voli in arrivo e in partenza per il Bangladesh. Il ministro ... Coronavirus - focolaio a Mondragone : ancora tensione - incendiata un’auto. Palazzi ex Cirio - ecco come nacquero Anche questa mattina a Mondragone, davanti alla zona rossa istituita lunedi dalla Regione Campania per 43 casi positivi al Covid 19 nei Palazzi Cirio, c’è un gruppo di cittadini a presidiare l’area. Ma questa notte si sono vissuti ...

