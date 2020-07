Un mare di risate: martedì 21 luglio Gigi & Ross al Bagno Elena di Napoli (Di venerdì 10 luglio 2020) Rogiosi editore presenta “Un mare di risate”: si terrà al Bagno Elena martedì 21 luglio (ore 20.30) lo spettacolo comico con Gigi & Ross. Rogiosi Editore riprende la sua attività di divulgatore della cultura, con le presentazioni dei libri appena arrivati in libreria, grazie a un lavoro di squadra, di cui l’editore Rosario Bianco è riuscito a tenere le redini in piena pandemia; e di organizzatore di eventi, con una ripartenza affidata al duo di artisti e volti tv tra i più amati: Gigi & Ross. Saranno loro a guidare il pubblico in Un mare di risate, martedì 21 ... Leggi su 2anews

GravinoNadia : @P_M_1960 Be oggi è una giornata fantastica...prima il mare in Umbria..poi Salvini erede di Berlinguer...mi sto amm… - MariannaMadeddu : RT @GhostSupporters: ?? Sole, Mare, Amore e Risate... Tutto questo è... ??Y Y???I?¸ ?? #CanYaman •• #BayYanlis #… - Mariaandroniko9 : RT @GhostSupporters: ?? Sole, Mare, Amore e Risate... Tutto questo è... ??Y Y???I?¸ ?? #CanYaman •• #BayYanlis #… - elenielenaki55 : RT @GhostSupporters: ?? Sole, Mare, Amore e Risate... Tutto questo è... ??Y Y???I?¸ ?? #CanYaman •• #BayYanlis #… - AdinolfiANTONI2 : RT @GhostSupporters: ?? Sole, Mare, Amore e Risate... Tutto questo è... ??Y Y???I?¸ ?? #CanYaman •• #BayYanlis #… -

Ultime Notizie dalla rete : mare risate «Un mare di risate» con Gigi&Ross al Bagno Elena di Napoli Il Mattino Porto Cervo: spunta il sole dopo il virus

La foto coglie Paola che passeggia sulle mattonelle rosse della Piazzetta di Porto Cervo. Lo staff del servizio fotografico studia le luci nell'attesa che le nuvole, lassù, si diradino un poco. «Ecco, ...

L'addio degli amici a Antonello: «Il mare è senza spiegazioni»

Antonello Peruzzo è tornato ieri a casa. La salma del sub 56enne, morto domenica nel mare della Liguria, è stata trasportata ieri pomeriggio dall’ospedale di San Martino di Genova alla sala mortuaria ...

La foto coglie Paola che passeggia sulle mattonelle rosse della Piazzetta di Porto Cervo. Lo staff del servizio fotografico studia le luci nell'attesa che le nuvole, lassù, si diradino un poco. «Ecco, ...Antonello Peruzzo è tornato ieri a casa. La salma del sub 56enne, morto domenica nel mare della Liguria, è stata trasportata ieri pomeriggio dall’ospedale di San Martino di Genova alla sala mortuaria ...