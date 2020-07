“Naya Rivera è annegata e forse intrappolata sul fondo del lago”, la notizia choc. Il VIDEO del noleggio (Di venerdì 10 luglio 2020) Si sa la speranza è l’ultima a morire e, nonostante siano passati ormai ‘troppe ore‘ dalla sua scomparsa, oltre a parenti ed amici, sono soprattutto le centinaia di migliaia di suoi fan, che sui social continuano a pregare perché da un momento all’altro giunga la notizia che l’attrice e cantante statunitense Naya Rivera venga ritrovata viva e vegeta. Naya Rivera, ormai il tempo ha tolto ogni speranza I fatti però raccontano ben altro, l’unica certezza è soltanto il giorno della sua scomparsa: oltre 24 ore fa, quando la Rivera si era avventurata in barca con figlioletto Joey, per una gita sul lago Piru. Le cose hanno poi preso una piega horror quando, non essendo rientrata per le 16 – come concordato al momento del noleggio – un ... Leggi su italiasera

