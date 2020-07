Mattino: Osimhen continua a prendere tempo. La sua famiglia sogna la Premier (Di venerdì 10 luglio 2020) Sul Mattino qualche informazione sullo stato della trattativa per portare Victor Osimhen in azzurro. L’attaccante nigeriano continua a prendere tempo per decidere. I suoi agenti e il Lille, scrive il quotidiano, fanno pressione su di lui affinché scelga il Napoli, ma lui vuole essere sicuro al cento per cento. Soprattutto, a fargli gola è la Premier, che in un’intervista risalente a maggio e diffusa soltanto ieri definisce il sogno della famiglia. Con una predilezione verso il Manchester United. Queste le parole del Mattino. “Di fatto, manca un solo sì, quello dell’attaccante nigeriano che continua a chiedere tempo. Il Napoli ha chiuso con il Lille per una cifra tra i 60 ed i 70 milioni bonus ... Leggi su ilnapolista

