Litorale romano, attivati posti di controllo della Polizia Stradale a Nettuno e Terracina: ecco tutte le info (Di venerdì 10 luglio 2020) Continuano i controlli della Polizia di Stato e, in previsione dell’esodo estivo, il Compartimento Polizia Stradale Lazio e Umbria, ha intensificato i servizi sulle principali arterie che conducono alle località balneari della Regione. In particolare, per il Litorale romano, è stato attivato il posto mobile di Nettuno mentre per il Litorale pontino è stato potenziato il Distaccamento Polizia Stradale di Terracina. Compito degli Agenti della Polizia Stradale sarà quello di prevenire e contrastare le condotte di guida pericolose causa primaria degli incidenti stradali. Per questo motivo ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Litorale romano, attivati posti di controllo della Polizia Stradale a Nettuno e Terracina: ecco tutte le info - massimolongare1 : praticamente la hit dell'estate sulle spiagge del litorale romano ... la hit dell'orrore #chilhavisto - emilian93486088 : @labellaisabelle Marina di s.nicola Fregene zona nord del litorale romano - AGR_web : 9 luglio, apre il “Drive In Cinema Paolo Ferrari”. Programmazione fino al 15 settembre. Spettacoli tutte le sere da… - havanero71 : @ultimenotizie @Camilllinha28 Andate a cercarli nelle spiagge del litorale Romano sicuramente buona parte sono là! ?????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Litorale romano Di Staso-Benvenuti: "Riorganizzare le strutture di soccorso nel Litorale romano" AbitareaRoma Favolacce, la prima tv su Sky Cinema del film dei fratelli D'Innocenzo

Fresco di trionfo ai Nastri d’Argento, dove è stato insignito del premio come miglior film e di altri 4 riconoscimenti (miglior produttore, sceneggiatura, fotografia e costumi), arriva in prima vision ...

Favolacce, la recensione del film dei fratelli D'Innocenzo

Campi lunghi su gruppi di famiglia in un interno o, con ogni probabilità, in un inferno. Così tra la favola e la parolaccia, si palesa Favolacce. Il secondo, perturbante, straziante, magnifico, second ...

Fresco di trionfo ai Nastri d’Argento, dove è stato insignito del premio come miglior film e di altri 4 riconoscimenti (miglior produttore, sceneggiatura, fotografia e costumi), arriva in prima vision ...Campi lunghi su gruppi di famiglia in un interno o, con ogni probabilità, in un inferno. Così tra la favola e la parolaccia, si palesa Favolacce. Il secondo, perturbante, straziante, magnifico, second ...