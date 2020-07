Il Mose, un'opera dalla storia lunga 17 anni (Di venerdì 10 luglio 2020) AGI - Alle 10.48 di venerdì 10 luglio 2020 è stato attivato il meccanismo idraulico che per la prima volta ha permesso il sollevamento in contemporanea di tutte le 78 paratoie, installate nelle bocche di porto di Malamocco, Chioggia e Lido, del Mose. Il test è stato dichiarato completato con successo alle 12.25 e ha permesso così, per la prima volta nella storia, di isolare la laguna di Venezia dal resto del mare. Il Mose (Modulo Sperimentale Elettromeccanico) è una complessa opera ingegneristica che separa la laguna di Venezia dal Mare Adriatico scongiurando alluvioni durante l'alta marea.Per ultimarlo serviranno altri 18 mesi di lavori, spiega il commissario straordinario Elisabetta Spitz. I lavori per la sua realizzazione sono cominciati nel 2003, quando era ... Leggi su agi

