Gemma e Nicola, news Uomini e Donne: “Storia va avanti, mi manca”, parla Sirius (Di venerdì 10 luglio 2020) Come procede l’estate di Nicola Vivarelli e Gemma Galgani? I fan di Uomini e Donne sono certi che ritroveranno l’inedita coppia molto presto, con l’inizio della nuova stagione del programma. Non è chiaro se la loro frequentazione sia andata avanti anche a telecamere spente e sull’argomento è tornato di recente proprio Nicola, che tra le... L'articolo Gemma e Nicola, news Uomini e Donne: “Storia va avanti, mi manca”, parla Sirius proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

