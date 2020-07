Formula 1, le parole di Sebastian Vettel sugli aggiornamenti della monoposto (Di venerdì 10 luglio 2020) Dopo le Prove Libere 1 e 2 del GP di Styria di Formula 1 e nonostante il 16° tempo, Sebastian Vettel è ottimista dopo la prima giornata di prove libere sul circuito di Spielberg. Il pilota tedesco può sorridere, almeno in parte, visto che gli aggiornamenti portati dalla Ferrari sulla monoposto SF1000 sembrano soddisfare il quattro volte campione del Mondo, che è fiducioso per il secondo Gran Premio della stagione. Ecco di seguito le parole rilasciate dal pilota tedesco. Le parole di Sebastian Vettel sugli aggiornamenti della Ferrari Dopo le grandissime difficoltà a governare la SF1000 nella gara di domenica 5 luglio, ... Leggi su news.superscommesse

sportface2016 : Le parole di #Bottas dopo il venerdì di prove libere - #GpStiria - sportface2016 : #F1, le parole di #Binotto dopo l'annuncio del #Gp al #Mugello - meandmyself375 : @OctavianZaki senza contare le parole con doppia valenza che possono far fraintendere una frase... Purtroppo (o per… - sportli26181512 : F1, Hamilton verso il GP d'Austria (Stiria): 'Pressione? Devo fare un GP migliore'. VIDEO: Poche parole ma chiare d… - sportface2016 : #Formula1, le parole di #Hamilton in vista del #GP di #Stiria 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Formula parole

Virgilio Sport

AGI - Per la prima volta nella sua storia l'Autodromo del Mugello ospiterà una gara valida per il FIA Formula 1 World Championship. In un calendario della stagione rivoluzionato in seguito alla pandem ...Miglior tempo nelle PL1, terzo assoluto nelle PL2: è stato un venerdì da protagonista al Red Bull Ring per Sergio Perez, che con questa Racing Point sogna un 2020 da outsider. Checo domenica scorsa sa ...