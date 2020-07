«Dorado» di Mahmood, testo e signifiato del singolo con Sfera Ebbasta, Feid e Bugs Bunny (Di venerdì 10 luglio 2020) Tra i tormentoni dell'estate, scende in campo anche Dorado di Mahmood, che per l'occasione collabora con un tris d'assi, costituito da Sfera Ebbasta, il rapper colombiano Feid e il produttore DRD, nuovo pseudonimo e progetto di Dario Faini, aka Dardust, abituale collaboratore dei maggior i singoli di Mahmood, da Soldi a Rapide, etc. Per Dorado, candidato a essere la super hit dell'estate 2020, il cantante ha voluto con sé Sfera Ebbasta, massimo esponente della scena trap milanese, con cui aveva già collaborato ai tempi di Calipso e, giusto per prendere ancora meglio la mira sul “bersaglio tormentoni”, c'è anche Feid, artista latino che sta scalando le classifiche con il remix con ... Leggi su gqitalia

rtl1025 : Ora in onda con noi @Mahmood_Music! ???? La sua #Dorado sarà uno dei tormentoni dell'estate? Potrete votarla su… - rtl1025 : ?? @Mahmood_Music a RTL 102.5 presenta in anteprima #Dorado, il nuovo brano realizzato con @sferaebbasta e @feid ??… - SpotifyItaly : Quei bravi ragazzi @Mahmood_Music, @sferaebbasta e #Feid sulla cover di questo #NewMusicFriday: ascolta ora #DORADO… - effettomusic : ??@Mahmood_Music e il nuovo singolo '#Dorado'. Mi sento Bugs Bunny»?? #Mahmood #music #Dardust #drd #sferaebbasta… - beathyra : RT @ClaraA22415438: MAHMOOD EL CHICO DORADO Ascoltate Dorado qui -