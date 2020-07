Detrazione gite e mensa scolastica nel 730 precompilato: spettano fino a 152 euro (Di venerdì 10 luglio 2020) Come negli anni precedenti, anche con la dichiarazione dei redditi con 730 precompilato (oppure ordinario) e con modello Redditi PF, è possibile portare in Detrazione le spese sostenute per le gite scolastiche e la mensa dei figli. Tali spese rientrano in quelle di istruzione. Detrazione gite e mensa scolastica Quest’anno la Detrazione spettante per questa tipologia di spese sale a 152 euro per ogni figlio. Si tratta delle spese scolastiche non universitarie che possono essere portate in Detrazione sul quadre E del 730 precompilato con il codice 12. L’Agenzia delle Entrate con l’annuale circolare riepilogativa, infatti, ricorda quali sono le spese di ... Leggi su notizieora

Importo da dedurre dalla dichiarazione dei redditi per le spese scolastiche

Per fare un esempio calzante il riferimento è alle spese di gite scolastiche e contributi versati alla ... L’importo massimo è di 250 euro, in questo caso va applicato il 19% e risulta una detrazione ...

