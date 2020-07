David Beckham indossa l'orologio più interessante del momento (Di venerdì 10 luglio 2020) Che David Beckham avesse talento si sapeva, ma il grande merito dell'ex calciatore inglese sta non solo nel fatto di aver costruito una sfolgorante carriera nel mondo del pallone, quanto nell'essere riuscito a diventare anche un punto di riferimento di stile. Un primato che l'ex stella del Manchester United ha tutta l'intenzione di mantenere, come dimostra anche l'ultimo orologio immortalato su Instagram nei giorni scorsi. È lui, infatti, il primo ad aver allacciato al polso il nuovo Black Bay Fifty-Eight Navy Blue, attesissima novità di casa Tudor. Se Rolex non ha ancora svelato nessuno dei prodotti pensati per il 2020, la sua «sorellina minore» presenta infatti il suo ultimo modello sportivo destinato agli amanti delle immersioni (la cassa in acciaio da 39 mm è infatti impermeabile fino a 200 metri e ... Leggi su gqitalia

