Chianti Classico: approvato il piano di rilancio post Covid (Di venerdì 10 luglio 2020) BARBERINO TAVERNELLE – Un piano straordinario di interventi per supportare le aziende del Gallo Nero nell’emergenza post Covid. Nuove linee strategiche a medio-lungo termine per la gestione della denominazione ed una serie di interventi immediati volti a gestire gli aspetti produttivi, l’assorbimento del prodotto sul mercato e a sostenere finanziariamente le aziende più colpite dall’emergenza sanitaria. È quanto approvato ieri dall’Assemblea dei Soci del Consorzio Vino Chianti Classico, su proposta del Consiglio di Amministrazione che ha lavorato che nei mesi di lockdown ha elaborato a un progetto di rilancio post quarantena. La misura più innovativa riguarda l’accordo con Banca ... Leggi su winemag

TheNewAge77 : Da Italia a Tavola Ripartiamo dal vino Chianti Classico Novecento Dievole - albertolupini : Ripartiamo dal vino Chianti Classico Novecento Dievole - rossorubinoTV : L’Assemblea dei Soci del Chianti Classico approva un innovativo piano di interventi per reagire all’emergenza econo… - carlopassera : RT @identitagolose: Il Castello La Leccia punta in alto. Curando tutti i dettagli. Progetto a lungo termine per la storica cantina del Chia… - identitagolose : Il Castello La Leccia punta in alto. Curando tutti i dettagli. Progetto a lungo termine per la storica cantina del… -

Ultime Notizie dalla rete : Chianti Classico Chianti Classico, la ripartenza: credito riservato e stoccaggio fuori dalla zona di produzione gonews Chianti Classico, la ripartenza: credito riservato e stoccaggio fuori dalla zona di produzione

Ieri l’Assemblea dei Soci del Consorzio Vino Chianti Classico ha approvato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, un piano straordinario di interventi per supportare le aziende del Gallo Nero ...

All’Osteria di Passignano, nel Chianti tra vigneti e storia antica

Viviamo in un paese in cui la bellezza è talmente diffusa da sembrare a volte scontata. Eppure, muovendosi in Italia, si scoprono ogni giorno luoghi che riescono a stupire anche occhi allenati. Questo ...

Ieri l’Assemblea dei Soci del Consorzio Vino Chianti Classico ha approvato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, un piano straordinario di interventi per supportare le aziende del Gallo Nero ...Viviamo in un paese in cui la bellezza è talmente diffusa da sembrare a volte scontata. Eppure, muovendosi in Italia, si scoprono ogni giorno luoghi che riescono a stupire anche occhi allenati. Questo ...