Tuturano: pugni alla moglie davanti ai figli minori, arrestato 30enne con questa accusa Carabinieri (Di giovedì 9 luglio 2020) Di seguito un comunicato diffuso dai Carabinieri: I Carabinieri della Stazione di Tuturano, a conclusione degli accertamenti, hanno arrestato, un 30enne del luogo, per maltrattamenti in famiglia. In particolare, nel pomeriggio del 7.7.2020 a seguito di richiesta telefonica pervenuta al NUE112, i militari operanti, sono intervenuti presso un’abitazione di quel centro ove l’uomo stava aggredendo, verbalmente e fisicamente la moglie, per futili motivi e davanti ai tre figli minori. La donna, colpita con vari pugni, ha riportato lesioni al viso. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari ... Leggi su noinotizie

