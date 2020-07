Stefano Coletta: "Critiche per la gayzzazione di Rai1? Che cacchio ce ne frega" (Di giovedì 9 luglio 2020) Ragiona, spiega, argomenta e alla fine sbotta: “Questa storia della ‘gayzzazione’ di Rai1, in riferimento a tutte le persone chiamate dal precedente direttore, Teresa De Santis, mi sembra che possa indurre una riflessione: che cacchio ce ne frega”. A parlare è Stefano Coletta, direttore di Rai1, in occasione della presentazione di ‘Sette storie’, un programma condotto da Monica Maggioni sulla rete ammiraglia, del quale sono già andate in onda due puntate.“Tutti i conduttori cui si fa riferimento in tutti gli articoli, anche in maniera un po’ gratuita, tutti i nomi indicati in maniera dispregiativa per la loro inclinazione sessuale, che io peraltro non conosco, sono stati scelti dal precedente direttore di ... Leggi su huffingtonpost

A parlare è Stefano Coletta, direttore di Rai1, in occasione della presentazione di 'Sette storie', un programma condotto da Monica Maggioni sulla rete ammiraglia, del quale sono già andate in onda ...

A parlare è Stefano Coletta, direttore di Rai1, in occasione della presentazione di 'Sette storie', un programma condotto da Monica Maggioni sulla rete ammiraglia, del quale sono già andate in onda ...