Serie A, la classifica aggiornata in tempo reale (Di giovedì 9 luglio 2020) La classifica di Serie A al termine della giornata appena conclusa del campionato italiano. Ecco tutti gli aggiornamenti. Ecco la classifica di Serie A TIM aggiornata in tempo reale. PosSquadraPunti1Juventus752Lazio683Atalanta664Inter655Roma516Napoli517Milan498Sassuolo439Hellas Verona4310Bologna4111Cagliari4012Parma3913Fiorentina3514Udinese3515Torino3416Sampdoria3217Lecce2818Genoa2719Brescia2120Spal19Serie A, 31^ giornata Perdono Juventus e Lazio, l’Inter pareggia e l’Atalanta rientra nella lotta per lo Scudetto. Milan, Napoli e Roma volano verso la qualificazione in Europa League. Nella parte bassa Brescia e Spal vicini alla retrocessione. Il Lecce sorpassa il Genoa. Gian Piero GasperiniSerie A, 30^ ... Leggi su newsmondo

