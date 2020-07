Scuola, tra i banchi con il “metro statico” possono entrare più alunni (Di giovedì 9 luglio 2020) Il ministero è in attesa dell’approvazione del metro statico per sfruttare al meglio lo spazio nelle scuole. Si attende l’approvazione del Cts, poi arriverà la firma. Il ministero dell’Istruzione sta attendendo, per la riapertura a settembre, la benedizione del Comitato tecnico scientifico per l’accettazione del metro statico. Il parere definitivo dovrà ottenere la firma dal … L'articolo Scuola, tra i banchi con il “metro statico” possono entrare più alunni è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Montesilvano. L’IIS “Alessandrini” fa il pieno, massimo dei voti per 11 i maturandi

Sono i numeri a premiare l'IIS " Emilio Alessandrini" di Montesilvano. Alla luce dei dati emersi al termine dai risultati della sessione degli Esami di Stato 2020 il quadro che si delinea è piuttosto ...

