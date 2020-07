Samsung come Apple, niente più caricabatterie nella confezione (Di giovedì 9 luglio 2020) Secondo fonti coreane, la Samsung potrebbe percorrere le orme della Apple e non includere più il caricabatterie all’interno della confezione d’acquisto Secondo quanto riferiscono alcune fonti coreane, le quali non hanno conferme ufficiali, la Samsung così come l’Apple potrebbe dire addio all’inclusione del caricabatterie all’interno della confezione dello smartphone. A quanto pare, però, questa sarebbe … L'articolo Samsung come Apple, niente più caricabatterie nella confezione proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

