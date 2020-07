Nuovo report WWF: “Più di 12 milioni di trappole minacciano gli animali selvatici nel Sud-est asiatico” (Di giovedì 9 luglio 2020) “Una terribile crisi causata dalla presenza di trappole sta decimando la fauna selvatica nel Sud-Est asiatico e aumenta il rischio di trasmissione di nuove zoonosi all’uomo. – scrive il Wwf in una nota – A raccontarlo un Nuovo rapporto del WWF, che per la prima volta stima il numero di trappole presenti nelle aree protette di diversi Paesi nella regione. Si stima, infatti, che 12,3 milioni di trappole stiano minacciando la fauna selvatica nelle aree protette di Cambogia, Laos e Vietnam, un gruppo di Paesi che, secondo il report “Silence of Snares” – “Il silenzio delle trappole: la crisi del Sud-Est asiatico”, sono protagonisti di una terribile crisi all’interno della regione. Queste ... Leggi su meteoweb.eu

fjbiondi : RT @stebaraz: Uno dei grandi cavalli di battaglia dei 'liberali' di casa nostra è quanto sia virtuosa l'Olanda, e insomma, hanno ragione a… - verovinile : RT @stebaraz: Uno dei grandi cavalli di battaglia dei 'liberali' di casa nostra è quanto sia virtuosa l'Olanda, e insomma, hanno ragione a… - SigPococurante : RT @stebaraz: Uno dei grandi cavalli di battaglia dei 'liberali' di casa nostra è quanto sia virtuosa l'Olanda, e insomma, hanno ragione a… - GIANNNPAN : RT @stebaraz: Uno dei grandi cavalli di battaglia dei 'liberali' di casa nostra è quanto sia virtuosa l'Olanda, e insomma, hanno ragione a… - DM_Deluca : RT @stebaraz: Uno dei grandi cavalli di battaglia dei 'liberali' di casa nostra è quanto sia virtuosa l'Olanda, e insomma, hanno ragione a… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo report Nuovo report: implementazione del sistema di licenze per club nelle federazioni UEFA | La UEFA UEFA.com Coronavirus in Sicilia, 2.456 tamponi e un nuovo positivo

Un nuovo tampone positivo e un nuovo decesso. Sono dati in continua discesa, quelli che emergono dal report quotidiano diffuso dal ministero della Salute, nelle ultime 24 ore, in Sicilia (mercoledì 8 ...

12,3 milioni di trappole minacciano la fauna nel Sud-est asiatico

A raccontarlo un nuovo rapporto del WWF, che per la prima volta stima il ... un gruppo di Paesi che, secondo il report “Silence of Snares” - “Il silenzio delle trappole: la crisi del Sud-Est asiatico” ...

Un nuovo tampone positivo e un nuovo decesso. Sono dati in continua discesa, quelli che emergono dal report quotidiano diffuso dal ministero della Salute, nelle ultime 24 ore, in Sicilia (mercoledì 8 ...A raccontarlo un nuovo rapporto del WWF, che per la prima volta stima il ... un gruppo di Paesi che, secondo il report “Silence of Snares” - “Il silenzio delle trappole: la crisi del Sud-Est asiatico” ...