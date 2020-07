‘Non riesco a respirare’, ‘Allora smetti di parlare’. La trascrizione del video della morte di Floyd (Di giovedì 9 luglio 2020) morte George Floyd, le trascrizioni del video presentate in Tribunale dai legali di Lane. Per più di venti volte si sentirebbe la frase I can’t breathe. Torna alla ribalta il caso della morte di George Floyd per la pubblicazione della trascrizione del video. I video in questione sono quelli registrati dalle body cam degli agenti che si trovavano sul posto. Per ben venti volte Floyd avrebbe detto all’agente di avere difficoltà a respirare. L’agente, a processo per la morte dell’afroamericano, avrebbe detto all’arrestato di smetterla di parlare, evidentemente per risparmiare fiato. morte Floyd, le ... Leggi su newsmondo

