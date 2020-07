Napoli, corsa contro il tempo per tesserare ex giocatore del Psg (Di giovedì 9 luglio 2020) Il Napoli sta provando a piazzare un grande colpo in prospettiva per la prossima stagione. La società di Aurelio De Laurentiis sta affrontando una vera e propria corsa contro il tempo per sbaragliare la concorrenza per un ex calciatore del Psg.OBIETTIVO RINGIOVANIMENTOcaption id="attachment 797562" align="alignnone" width="1024" Allan (getty images)/captionDopo tanti anni di buone prestazioni in campionato e in Europa, prima agli ordini di Benitez e poi di Sarri, è arrivato il momento per la vecchia ossatura del Napoli di essere smontata per crearne una nuova. Aurelio De Laurentiis ha fissato l'obiettivo di ringiovanire la squadra per aprire un nuovo ciclo, e dunque insieme ad un mercato in uscita molto attivo saranno avviate in parallelo delle trattative in entrata per dare ... Leggi su itasportpress

DiMarzio : @Mr9_88 @st_larochelle @_IlBoris Ora il Napoli sta spingendo molto e loro sono intrigati. Deve uscire Allan prima.… - ItaSportPress : Napoli, corsa contro il tempo per tesserare l'ex giocatore del Psg - - news24_napoli : Dall’Inghilterra – Sarr, l’Arsenal si iscrive alla corsa: piace anche al… - PeppePalm : @SpudFNVPN Secondo te, Napoli è la piazza giusta per Berna? Io se fossi in lui verrei di corsa - razzano_luigi : @enzogoku69 Vince Willian ha 32 anni, è fuori dai parametri Napoli che gli farebbe al massimo 2 anni di contratto e… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli corsa Insigne: “Il Napoli si è rimesso in corsa con Gattuso” Corriere dello Sport.it Osimhen, l'entourage: "Ha paura di sbagliare! Napoli scelta migliore, ma Victor voleva giocare in Premier"

Victor Osimhen è il grande obiettivo di mercato del Napoli, il nigeriano però non ha ancora sciolto le riserve e sta prendendo tempo. Raffaele Auriemma nel corso della trasmissione Si Gonfia la Rete s ...

RAI – Milik ha scelto la Juventus ma non decide lui ed Osimhen prende tempo. Per il dopo Allan c’è Veretout

Il collega, esperto di calciomercato ed inviato RAI, Ciro Venerato è intervenuto nel corso di Radio Goal, trasmissione radiofonica a cura di Radio Kiss Kiss Napoli. I temi toccati dal collega sono sta ...

