Materazzi ricorda il trionfo di Berlino: “Quando sali più in alto di tutti…” (Di giovedì 9 luglio 2020) Sono trascorsi 14 anni dal trionfo dell'Italia a Berlino. Gli azzurri si imposero dopo una partita durissima contro la Francia di Zinedine Zidane ai calci di rigore. Decisivo l'errore dagli undici metri di David Trezeguet, che colpì la traversa e lanciò gli uomini di Marcello Lippi verso il quarto titolo iridato. Un Mondiale che porta la firma di Fabio Grosso e Marco Materazzi.caption id="attachment 957959" align="alignnone" width="1024" Cannavaro (Getty Images)/captionMATRIXProprio Materazzi visse una finale particolarmente agitata. Dapprima "Matrix" procurò il rigore del vantaggio alla Francia. Poi pareggiò con un perfetto colpo di testa su angolo di Andrea Pirlo. Quindi provocò la folle reazione e conseguente espulsione di Zidane dopo un diverbio con il francese. Infine segnò ... Leggi su itasportpress

