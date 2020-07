Mandzukic Juventus, il croato ritorna in A: la nuova squadra (Di giovedì 9 luglio 2020) Mandzukic Juventus – Il possente centravanti croato ha da poco rescisso il suo contratto con l’Ah Duhail. La sua volontà è quella di rilanciarsi nel campionato europeo. Secondo quanto raccontato da Sky Sport, l’ex Bayern Monaco sta valutando le varie opzioni che gli sono state offerte ma il club in vantaggio, al momento, è la Fiorentina di Rocco Commisso. Juventus: Mandzukic ritorna in Italia I viola sono alla ricerca di un centravanti che possa garantire centimetri ed esperienza perché Cutrone e Vlahovic non hanno ancora convinto. In realtà, anche il Benevento è molto interessato al ragazzo ma l’amicizia con Ribery potrebbe fare la differenza. Mandzukic è stato accostato anche all’Inter di ... Leggi su juvedipendenza

