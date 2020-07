Corea del Sud, mistero a Seul: sparito nel nulla il sindaco Park Won-soon. La figlia: “Ha lasciato parole simili a un testamento” (Di giovedì 9 luglio 2020) Corea del Sud, scomparso il sindaco di Seul Park Won-soon: è mistero In Corea del Sud è mistero sulle sorti del sindaco di Seul, Park Won-soon, che sembra letteralmente scomparso nel nulla. La polizia della capitale ha avviato le ricerche del primo cittadino dopo una segnalazione della figlia, che stamattina ha dichiarato: “Mio padre se ne è andato quattro o cinque ore fa dopo avere lasciato parole simili a un testamento. Il suo telefono attualmente è spento”. Kim Ji-hyeong, un funzionario del governo metropolitano di Seul, ha ... Leggi su tpi

