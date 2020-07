Comicon extra, alla Rocca dei Rettori una mostra su Milo Manara (Di giovedì 9 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLa Provincia di Benevento ha aderito all’edizione extra del ‘Comicon’, il salone internazionale del fumetto: dal primo ottobre e fino al 29 novembre i locali della Rocca dei Rettori ospiteranno ‘Nel segno di Manara’, una mostra antologica dedicata all’indiscusso Maestro dell’eros e dei fumetti, Milo Manara. Nata per celebrare i cinquant’anni di carriera artistica di Manara, la mostra prevederà un percorso espositivo sviluppato in diverse sezioni tematiche: dai fumetti alle illustrazioni, passando per la collaborazione con Federico Fellini, la vita del Caravaggio, le avventure di Pratt, le illustrazioni erotiche, gli omaggi alle ... Leggi su anteprima24

