Bignami: dal “Fatto” un attacco sanguinoso e la sinistra tace. Ma se lo avessimo fatto noi… (Di giovedì 9 luglio 2020) Il deputato FdI Galeazzo Bignami non ha dubbi: «Il fatto Quotidiano, nell’indifferenza e nel silenzio complice di molte, troppe persone, incita alla lotta armata contro Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni. E le anime candide della sinistra tacciono, rinchiudendosi in un silenzio complice. Perché a sinistra è permesso tutto. È permesso incitare all’odio, all’offesa, anche ad eliminare fisicamente gli avversari. Ecco cosa fa il fatto Quotidiano, con un articolo vergognoso che auspica che gli esponenti di Fratelli d’Italia vengano presi a fucilate e la nostra leader, Giorgia Meloni, magari appesa a testa in giù». Non ha dubbi a riguardo Bignami. E lo dichiara, tra sconcerto e ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Bignami: dal “Fatto” un attacco sanguinoso e la sinistra tace. Ma se lo avessimo fatto noi… - andrea_bignami : Via libera UE ai 6,2 mld per piccole imprese e autonomi danneggiati dal corona virus. Se ne sta già occupando l'Age… - M4rty24 : @borderborder_ Twitter mi dice che oggi è un giorno speciale... Auguri! Buon comepleanno! ???? ???????? ???? ?????? I bi… - gfcarbone : Italia del ‘600 dal Bignami sotto il sole: Conte e la vanità -

Ultime Notizie dalla rete : Bignami dal La sicurezza diventa smart, ecco il ‘Bignami’ con le linee guida anti Covid chiare AlessioPorcu.it Affreschi di Osvaldo Bignami Sabato si presenta il restauro

Saranno presentati sabato alle 18 la fine dei lavori di restauro degli affreschi di Osvaldo Bignami, nella cappella della chiesa di Santa Margherita dedicata ai caduti della I Guerra mondiale. L’inizi ...

Alessandro Bignami

A cinquant’anni dalla strage di Piazza Fontana il racconto degli anni che ci hanno cambiati per sempre, visti con gli occhi di chi ha saputo e sa, oggi come allora, respirare e interpretare l’aria del ...

Saranno presentati sabato alle 18 la fine dei lavori di restauro degli affreschi di Osvaldo Bignami, nella cappella della chiesa di Santa Margherita dedicata ai caduti della I Guerra mondiale. L’inizi ...A cinquant’anni dalla strage di Piazza Fontana il racconto degli anni che ci hanno cambiati per sempre, visti con gli occhi di chi ha saputo e sa, oggi come allora, respirare e interpretare l’aria del ...