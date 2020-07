Addio Silvio, Guarino con Renzi (e De Luca): “No ai sovranismi, siamo liberali” (Di giovedì 9 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Come anticipato da Anteprima24.it, Francesco Guarino, assessore ai lavori pubblici a Villaricca, candidato nel 2015 con Forza Italia a sostegno di Stefano Caldoro, passa a Italia viva e scende in campo con Vincenzo De Luca: cinque anni fa Guarino raccolse 12.000 preferenze nella circoscrizione di Napoli, secondo dei non eletti: sarebbe entrato nell’assemblea regionale se il centrodestra avesse vinto le elezioni. “E’ la conclusione di un percorso naturale”, spiega Guarino, “che ci ha visto protagonisti a livello locale avviando un laboratorio politico comunale, a Villaricca, in alleanza con il centrosinistra, Ci tengo a sottolineare che la mia adesione ad Italia Viva non è legata alla candidatura alla Regione ma si ... Leggi su anteprima24

DL_panopticon : RT @fattoquotidiano: NON C'È DI CHE Il necrologio che Berlusconi si è scritto da solo - Se Silvio Berlusconi, un giorno, morirà, il suo avv… - RRmpinero : RT @fattoquotidiano: NON C'È DI CHE Il necrologio che Berlusconi si è scritto da solo - Se Silvio Berlusconi, un giorno, morirà, il suo avv… - CapitanHarlok6 : RT @fattoquotidiano: NON C'È DI CHE Il necrologio che Berlusconi si è scritto da solo - Se Silvio Berlusconi, un giorno, morirà, il suo avv… - kiara86769608 : RT @fattoquotidiano: NON C'È DI CHE Il necrologio che Berlusconi si è scritto da solo - Se Silvio Berlusconi, un giorno, morirà, il suo avv… - AlfaroliMarco : RT @fattoquotidiano: NON C'È DI CHE Il necrologio che Berlusconi si è scritto da solo - Se Silvio Berlusconi, un giorno, morirà, il suo avv… -