Zenga: “Vorrei rivedere il gol annullato a Simeone. Dragowski è stato molto bravo su Nandez” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Walter Zenga, tecnico del Cagliari, ai microfoni di SKY Sport, ha così commentato il pareggio odierno contro la Fiorentina: “Direi che sull’occasione di Nandez è stato molto bravo Dragowski. Vorrei rivedere anche il gol annullato a Simeone… Con lui siamo un po’ sfortunati. Prima domenica scorsa, ora questo che mi dicono ancora non sanno se sia fuorigioco. Speriamo di aver chiuso con questo, mi dispiace per Giovanni ma prendiamoci questo punto e andiamo a casa. Abbiamo fatto quello che potevamo, i due portieri sono stati bravi. Giocando così spesso dobbiamo accettare anche prestazioni non di altissimo livello. Questo vale per tutti. Cragno? Finalmente Alessio è tornato sui suoi livelli. Ce l’ho ... Leggi su alfredopedulla

