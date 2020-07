Un Mix Letale di Droghe Uccide Due 15enni, Ha Confessato il Pusher Killer: Terni Sotto Shock (Di mercoledì 8 luglio 2020) Flavio Presuttari e Gianluca Alonzi, di 15 e 16 anni sono stati stroncati da un mix di codeina e metadone, lo spacciatore 41enne lo ha confermato. Ha Confessato ieri il Pusher di 41 anni che ha venduto la droga che ha ucciso Flavio Presuttari e Gianluca Alonzi, l’accusa è di morte come conseguenza di reato, lo ha Confessato lui stesso. L’uomo era già noto per avere avuto problemi di tossicodipendenza e presenza al Sert. Ad Uccidere i due ragazzi di 15 e 16 anni nelle rispettive case sarebbe stato un mix tra codeina e metadone, forse assunti assieme ad alcolici. I genitori dei due, una volta trovati i corpi senza sensi avrebbero dato immediatamente l’allarme. I ragazzi potrebbero aver assunte le Droghe assieme, ora toccherà agli inquirenti ricostruire la ... Leggi su youreduaction

