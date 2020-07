Sky o Dazn? Il programma tv delle partite di oggi (Di mercoledì 8 luglio 2020) Dopo i due rocamboleschi e sorprendenti risultati di ieri, prosegue oggi il programma della 31ª giornata di Serie A. Sei partite in scena, due alle 19.30 e quattro alle 21.45. Questa la programmazione tv delle sfide. ore 19.30 FIORENTINA-CAGLIARI (SKY) GENOA-NAPOLI (SKY) ore 21.45 ATALANTA-SAMPDORIA (SKY) BOLOGNA-SASSUOLO (SKY) ROMA-PARMA (Dazn) TORINO-BRESCIA (SKY)L'articolo Sky o Dazn? Il programma tv delle partite di oggi CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

