Serie A, Fiorentina-Cagliari: primo 0-0 post Covid in campionato (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il primo 0-0 in campionato post Covid arriva a Firenze: Fiorentina-Cagliari termina 0-0 ed è la prima partita della Serie A a concludersi a reti inviolate. Un dato statistico interessante che conferma l’ottima vena realizzativa delle squadre dopo il lungo stop. Per il calcio italiano, invece, si tratta del terzo 0-0 dopo lo stop per emergenza sanitaria. Le prime due gare a reti bianche furono Juventus-Milan e Napoli-Inter, i due ritorni delle semifinali di Coppa Italia. Leggi su sportface

