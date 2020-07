Polemica per la gestione ad Aspi del Ponte di Genova. Conte: "Chiudo la procedura di revoca" (Di mercoledì 8 luglio 2020) AGI - ​Il nuovo Ponte di Genova torna ad essere un caso, con le opposizioni che alzano una vera bufera sul Movimento 5 Stelle. Da M5s arriva subito la risposta dello staff maggiore, che replica: "noi, sulla revoca della concessione ai Benetton, non arretriamo". Al centro della Polemica la lettera con cui il ministero delle Infrastrutture, guidato da Paola De Micheli, annuncia di rispettare la convenzione con Aspi, unica strada per rendere subito percorribile il viadotto. Ma è il premier, Giuseppe Conte, a gettare acqua sul fuoco nella discussione e annuncia: "Chiudero' la procedura in settimana", annuncia. Sottolinea di "sottoscrivere la dichiarazione della presidente del comitato delle vittime del Ponte Morandi". Il ... Leggi su agi

MADRID - Saranno modificati i decreti sicurezza di Salvini. È la notifica che il premier Conte lancia dalla conferenza stampa al fianco del collega Pedro Sanchez a Madrid. "Porteremo in Parlamento un ...

Atlantia, i segnali del Governo su Adr e Ponte. Accordo vicino. Il nodo prezzo

E’ quanto riferiscono fonti parlamentari interne al M5S sulla complessa questione delle concessioni autostradali che oggi ha riacceso la polemica politica dopo la ... era finito sul bancone degli ...

