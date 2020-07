Ora, per l’Oms, ci sarebbero prove della trasmissione del coronavirus per via aerea (Di mercoledì 8 luglio 2020) Una lettera di 239 scienziati, qualche giorno fa, aveva espressamente chiesto all’Oms di esprimersi sulla possibile trasmissione del coronavirus per via aerea. Fino a questo momento, infatti, si era parlato di una trasmissione per contatto, per contatto diretto o, al massimo, attraverso il droplet che ciascuno di noi produce, soprattutto in occasione di starnuti e colpi di tosse. Ora, l’Organizzazione mondiale della Sanità ha ammesso che la diffusione aerea del coronavirus potrebbe essere possibile. LEGGI ANCHE > Il chiarimento della dottoressa dell’Oms sul contagio da asintomatici Diffusione aerea del coronavirus, le parole dell’Oms La Cnn ha citato nelle ultime ore la posizione di Benedetta Alleganzi che, attualmente, ricopre il ruolo di responsabile per la prevenzione e il controllo delle infezioni in seno all’Oms: «Riconosciamo che ... Leggi su giornalettismo

makkox : terracina. tavolini fuori. a quest'ora solo io 4 vecchi (quindi 5 vecchi). siamo uno per tavolino. loro a distanza… - Agenzia_Ansa : Egitto, liberato studente Usa dopo 16 mesi di detenzione. Amnesty: 'Le pressioni pagano, ora agire per Zaky' #ANSA - amnestyitalia : Egitto, liberato lo studente americano in prigione per 16 mesi. Amnesty: «Ora pressioni per Zaki»… - gighea : RT @SalaLettura: Quanto aveva timidamente immaginato da ragazzo è per lui ora chiaro e manifesto. In giro, tutta la notte,si lascia andar… - festinalente3 : RT @luomomascherato: Dopo le folli proposte sul #TSO, #Zaia ora spinge anche per il #Mes facendo finta di ignorarne i pericoli e andando co… -

Ultime Notizie dalla rete : Ora per Dall’urdu al wolof, ora per capirsi c’è un interprete universale (e gratuito) Buone Notizie Juve, Arthur non può bastare: passi avanti per Jorginho, ma niente scambi

Per quel che riguarda il suo calcio, il più puro possibile resta sempre Jorginho. Che ora sembra anche lui in uscita dal Chelsea, forse per la prima volta in questi anni che pure han visto la Juve ...

Inter, che fine ha fatto il presidente Zhang?

MILANO. Quatto mesi di lontananza da Milano. Il presidente dell’Inter, Steven Zhang, è partito appena dopo la sconfitta con la Juventus dell’8 marzo, alla vigilia del lock-down in Italia. Erano i gior ...

Per quel che riguarda il suo calcio, il più puro possibile resta sempre Jorginho. Che ora sembra anche lui in uscita dal Chelsea, forse per la prima volta in questi anni che pure han visto la Juve ...MILANO. Quatto mesi di lontananza da Milano. Il presidente dell’Inter, Steven Zhang, è partito appena dopo la sconfitta con la Juventus dell’8 marzo, alla vigilia del lock-down in Italia. Erano i gior ...