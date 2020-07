Netflix torna a proporre i 30 giorni di prova, ma non per tutti (Di mercoledì 8 luglio 2020) Netflix ripropone, ma solo per alcuni fortunati, i 30 giorni di prova. In altri casi invece propone un rimborso per chi dà disdetta entro un certo periodo. L'articolo Netflix torna a proporre i 30 giorni di prova, ma non per tutti proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

NetflixIT : 'Questo film per me significa tornare a casa”. Paolo Sorrentino torna nella sua Napoli per dirigere “È stata la man… - sportli26181512 : Sorrentino torna a girare a Napoli per Netflix: farà un film dedicato a Maradona: Con 'E' stata la mano di Dio' il… - maryguardacose : RT @NetflixIT: 'Questo film per me significa tornare a casa”. Paolo Sorrentino torna nella sua Napoli per dirigere “È stata la mano di Dio”… - relaxitude : RT @LaStampa: «E’ stata la mano di Dio», prodotto, per Netflix, da Lorenzo Mieli. - A_Di_Marino : Sorrentino torna a Napoli per il nuovo film 'E' stata la mano di Dio' per Netflix -