Nazionale, sedi e date delle prossime partite: si riparte in Nations League a Firenze con la Bosnia (Di mercoledì 8 luglio 2020) La Figc ha comunicato le sedi e le date ufficiali dei prossimi impegni della Nazionale guidata da Roberto Mancini. Si tratta di otto sfide che verranno disputate nel periodo autunnale, nel dettaglio sono sei sfide valide per la Uefa Nations League 2020/2021 e due amichevoli. Si parte, proprio per l’UNL, con la sfida contro la Bosnia venerdì 4 settembre al Franchi di Firenze, mentre lunedì 7 settembre si volerà ad Amsterdam per sfidare l’Olanda. Ben tre impegni a ottobre: mercoledì 7 l’amichevole contro la Moldavia al Tardini di Parma, domenica 11 un’altra sfida di Nations League a Danzica contro la Polonia e poi mercoledì 14 il ritorno contro l’Olanda al Meazza di Milano. A novembre, sedi da definire nel dettaglio, un’altra amichevole mercoledì 11 contro l’Estonia e poi le altre due sfide di ritorno di ... Leggi su sportface

L’ANLI (Associazione Nazionale Liberi Insegnanti) ha organizzato una manifestazione nazionale di protesta contro la “scuola che licenzia”, che si terrà a Roma, davanti la sede del MIUR, in via Trastev ...

ANLI in piazza per rivendicare il diritto dei diplomati magistrali alla stabilizzazione

