Massimo Galli, Coronavirus focolai sotto la cenere: «C’è il pericolo dei superdiffusori» (Di mercoledì 8 luglio 2020) «La genesi di alcuni focolai dice che ci sono stati problemi legati a qualcuno in grado di diffondere parecchio virus. Il problema dei super-diffusori è un cardine nella situazione epidemiologica. I superdiffusori ancora esistono. Non bisogna lasciar covare l’infezione sotto la cenere. È probabile che qualcosa di questo genere sia avvenuto a Bologna e a Mondragone. Questa realtà esiste e può creare problemi». Così Massimo Galli, responsabile del reparto di Infettivologia dell’ospedale Sacco, in prima linea nella lotta contro il Coronavirus, in collegamento a #Cartabianca su Rai Tre con Bianca Berlinguer nel corso dell’ultima puntata. leggi anche l’articolo —> Coronavirus Bolsonaro, il Presidente è positivo al tampone Massimo Galli, Coronavirus focolai sotto la ... Leggi su urbanpost

