Gazzetta - Inter, Allan è l'obiettivo per il centrocampo: sostituirà Vecino (Di mercoledì 8 luglio 2020) L'Inter pensa già alla prossima stagione, sta pianificando il mercato, tra gli obiettivi cerca anche un centrocampista che possa sostituire Vecino. Leggi su tuttonapoli

Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta di oggi ???? Pazzesco Milan, Juve rimontata 4-2 Mercato Inter: nella lista c'è... Ma… - Gazzetta_it : #Inter, che #rimpianti: i punti #persi con #Sassuolo e #Bologna costano tantissimo - Gazzetta_it : #Inter, dov’è finito #Esposito? Compie #18 anni, ma non gioca e il #rinnovo non decolla - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: #Conte guarda avanti: “La #delusione c’è. Abbiamo numeri buoni ma se non fai #risultato...” - tuttonapoli : Gazzetta - Inter, Allan è l'obiettivo per il centrocampo: sostituirà Vecino -