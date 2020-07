Fiorentina, Iachini: “Partita impegnativa. Chiesa? Troppo timoroso” (Di mercoledì 8 luglio 2020) L’allenatore della Fiorentina, Beppe Iachini, ha rilasciato delle dichiarazioni subito dopo la gara interna contro il Cagliari, focalizzandosi sulla prestazione della sua squadra.LE PAROLE DEL MISTERcaption id="attachment 740727" align="alignnone" width="300" Iachini (Getty Images)/captionQueste le sue parole a SkySport: "E’ stata una partita impegnativa sul piano delle energie spese ma abbiamo colpito il quinto palo in cinque partite, poi ci sono state anche delle buone parate di Cragno. Abbiamo provato a segnare ma c’è rammarico perché le abbiamo provate di tutte, guardiamo avanti ma ci sta mancando la fase conclusiva. Chiesa? Non ha niente di particolare, si è complicata la sua partita con l’episodio dell’ammonizione e ... Leggi su itasportpress

pisto_gol : Rocco Commisso, nuovo patron della Fiorentina, prima ha confermato Montella, poi l’ha sostituito con Beppe Iachini,… - sportface2016 : #FiorentinaCagliari 0-0 | Le parole di #Iachini nel post partita - ItaSportPress : Fiorentina, Iachini: 'Partita impegnativa. Chiesa? Troppo timoroso' - - ematt75 : @917BasilStreet Secondo me se a Iachini dai la Juventus,la Fiorentina o il Lecce sempre quintultimo arriva Questione di mentalità - giopU2viola : 7 partite...purtroppo mancano ancora 7 partite. #Iachini #Fiorentina #forzaviola -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Iachini

Sky Sport

DIRETTA CALCIO – Dove vedere Fiorentina Cagliari Streaming Gratis senza Rojadirecta. Fiorentina e Cagliari si affrontano questo tardo pomeriggio (inizio ore 19:30) per la 31a giornata di serie... DIRE ...Altro passo in avanti per le due squadre verso la salvezza FIRENZE (ITALPRESS) - Fiorentina e Cagliari fanno ... mentre nella rosa guidata da Iachini si distingue Duncan che centra anche un ...