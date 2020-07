F1 2020: Disponibile la Deluxe Schumacher Edition (Di mercoledì 8 luglio 2020) La stagione virtuale inizia ora con il lancio della Deluxe Schumacher Edition di F1 2020 per PlayStation 4, Xbox One, inclusa Xbox One X e PC Windows (DVD e Steam). Onorando la carriera del leggendario Michael Schumacher, la Deluxe Schumacher Edition include livree d’auto a tema esclusive e items per la personalizzazione del pilota, tra cui una celebrazione del podio unica. I giocatori sono ora in grado di guidare quattro dei suoi veicoli più iconici degli anni 90 e 2000. 1991: Jordan 1911994: Benetton B1941995: Benetton B1952000: Ferrari F1-2000Tutti i giocatori riceveranno la Ferrari F2004 di Michael come parte della gamma di auto classiche di F1 2020. L’auto è stata aggiornata per includere il n. #1 sul nosecone e il suo nome in rilievo sul poggiatesta. Oltre al contenuto di Schumacher, i giocatori che acquisteranno la Deluxe riceveranno anche un set ... Leggi su gamerbrain

Mov5Stelle : Vuoi ottenere il #BonusVacanze? Sull'app IO è disponibile la nuova funzionalità. Le famiglie che vorranno usufruir… - fattoquotidiano : Toninelli racconta la contestazione al bar: “Io sempre disponibile al confronto. In questo caso sono stato accerchi… - IOitaliait : Su #IOapp è disponibile la funzionalità per il #BonusVacanze. Ti ricordiamo che la possibilità di ottenere il Bonus… - studiomarzocchi : Silice cristallina, disponibile l’applicativo della banca dati delle misure di esposizione - SkyTG24 : F1 2020, disponibile la Deluxe Edition dedicata a Michael Schumacher -