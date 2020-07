Eibar-Leganes: formazioni ufficiali, quote, pronostici. Fiducia alla squadra di Mendillibar? (Di mercoledì 8 luglio 2020) E’ un momento chiave del campionato per quanto riguarda la lotta salvezza; con quattro partite ancora da giocare, Eibar, Alaves e Celta devono guardarsi dagli attacchi del Mallorca terz’ultimo, staccato di 6 punti proprio dai baschi. Grazie a due vittorie consecutive, i ragazzi di Mendillibar sembravano essersi tirati fuori dai guai, ma due sconfitte di … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

