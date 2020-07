Boldi lascia la compagna di 34 anni più giovane: “Non potevo darle di più” (Di mercoledì 8 luglio 2020) La separazione tra Massimo Boldi e Irene Fornaciari è ora ufficiale. A confermare la fine del rapporto tra il celebre attore comico e la sua ormai ex partner è proprio Boldi, che rivela la rottura su OGGI. “Ho pensato di sposarla, a un certo punto – ha detto Boldi, che stava insieme alla Fornaciari da circa un anno – Mi sono avvicinato quanto potevo alla sua vita. Ho conosciuto i suoi amici, preso persino una casetta a Lucca per noi due”. Boldi, che ha 74 anni (34 di più della sua ex compagna, ndr) spiega di essersi reso conto, nonostante gli sforzi, di poterle dare “troppo poco”. “Ho capito che sarei stato infinitamente egoista a continuare questo rapporto. E ho preferito chiudere, ma è stato un atto ... Leggi su nonsolo.tv

