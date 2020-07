Belen Rodriguez sarcastica con Stefano de Martino: “Quando mi innamorerò vi farò sapere” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Dopo la rabbia, la delusione e il tentativo di non rendere troppo pubblica la fine della storia con l’ex marito, Belen Rodriguez passa al sarcasmo e l’ironia. Per alcuni giorni è stata considerata solo la moglie tradita di Stefano de Martino che, anche se involontariamente, le ha tolto lo scettro di regina del gossip, oggi la showgirl argentina torna al posto suo. Il settimanale Chi pubblica in questi giorni la foto del bacio con il nuovo amore di Belen Rodriguez, l’imprenditore Gianmaria Antinolfi, scatto che riporta la showgirl argentina al centro del gossip. Ormai uscita alla luce del sole, anche se non apparentemente convinta d’intraprendere una nuova storia, Belen ha pubblicato un video dove ironizza le parole dette dall’ex marito in merito al presunto flirt avuto con Alessia Marcuzzi. Come sappiamo Stefano ha negato lo scoop rivelato da ... Leggi su quotidianpost

SkyTG24 : Stefano De Martino da Belen a Mariana Rodriguez? Scopri chi è la modella venezuelana. FOTO - QuotidianPost : Belen Rodriguez sarcastica con Stefano de Martino: “Quando mi innamorerò vi farò sapere” - zazoomblog : Belen Rodriguez ha un nuovo amore beccata mentre bacia un altro (FOTO) - #Belen #Rodriguez #nuovo #amore - LaMammaN1 : - VicolodelleNews : #Gossip bollente: ecco tutta la cronistoria, corredata da tante foto, dal primo “Piacere sono #BelenRodriguez” con… -