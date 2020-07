Temptation Island, Antonella Elia da uno Schiaffo a Pietro! (Di martedì 7 luglio 2020) È partita da poco la settima edizione di Temptation Island ma si è subito entrati nel vivo delle dinamiche tra le varie coppie. Le ultime indiscrezioni riguardano Antonella Elia ed il fidanzato Pietro Delle Piane. Pare infatti che la showgirl abbia preso a sberle e schiaffi il suo fidanzato. Ecco gli ultimi rumors. La coppia più calma della settima edizione di Temptation Island è sicuramente quella formata da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, mentre invece tutte le altre coppie sono già nel vivo delle dinamiche e delle crisi. Infatti tumultuosa e complicata è la storia tra Ciavy e Valeria, quest’ultima pare abbia baciato un tentatore. Subito dopo, inoltre, sembra ci sia stato un accesissimo scontro al falò di confronto ed i due secondo le ultime indiscrezioni non starebbero più insieme. Altra coppia in crisi ... Leggi su gossipnews.tv

trash_italiano : 'Ti ho visto che le spalmavi l'Amuchina' [Temptation Island, 2020] - simone_paciello : Io che guardo l’edizione di quest’anno di Temptation Island. ?? #TemptationIsland - donatda : #Repost @anticipazionitv • • • • • • È successo qualcosa di molto forte nel resort di Temptation Island 7, tutti i… - TemptationITA : Vuoi partecipare a #TemptationIsland? I casting sono aperti! Cosa aspetti, iscriviti subito qui:… - littleathing : La mia amica fa il compleanno giovedi. Questo significa che non vedrò temptation island -

Anche Aldo Grasso si interessa di Temptation Island, definito "uno dei momenti topici dell'estate". D'altronde la trasmissione ideata da Maria De Filippi macina sempre grandi ascolti, e quest'anno non ...Antonella Elia e Pietro Delle Piane al falò di confronto a Temptation Island: lei gli tira uno schiaffo? Giovedì 9 Luglio andrà in onda la seconda puntata di Temptation Island 7. E in base alle antici ...