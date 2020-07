Nek: «Non posso più fermarmi» (Di martedì 7 luglio 2020) Questo articolo è stato pubblicato sul numero 26/27 di Vanity Fair in edicola dal 1° luglio Leggi su vanityfair

radiocalabriafm : NEK - LAURA NON C'È - mailagandini : La musica ?? è come l’acqua , si infiltra , scava nuove strade , si assorbe , cambia forma , te la ritrovi dove non… - Tra_v_eller : Tanzen wir ein bisschen? Nek - Laura non c'è (Official Video) - Antinea73887023 : @Uthra_me Se Telefondando ...ah no. Quella era Mina, per i non più giovani, e Nek per i ragazzini come te?????? - she_shehs : Nek - Laura Non c'e Live -

Ultime Notizie dalla rete : Nek Non Nek: «Non posso più fermarmi» Vanity Fair.it Nek torna in tour “Solo: Chitarra e Voce”

Quest’estate, NEK Filippo Neviani torna a suonare dal vivo. Saranno poche date speciali, che lo vedranno sul palco da solo, chitarra e voce, per provare a lanciare un piccolo messaggio di ripartenza p ...

Nek lancia il video di “Ssshh!!!” e condivide la tua storia su Instagram

Si avvicinano i concerti chitarra e voce dell’artista 05-07-2020 Nek ha lanciato il video del suo nuovo singolo “Ssshh!!!”, che fa parte del suo album “IL MIO GIOCO PREFERITO – Parte seconda” e che po ...

Quest’estate, NEK Filippo Neviani torna a suonare dal vivo. Saranno poche date speciali, che lo vedranno sul palco da solo, chitarra e voce, per provare a lanciare un piccolo messaggio di ripartenza p ...Si avvicinano i concerti chitarra e voce dell’artista 05-07-2020 Nek ha lanciato il video del suo nuovo singolo “Ssshh!!!”, che fa parte del suo album “IL MIO GIOCO PREFERITO – Parte seconda” e che po ...