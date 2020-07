Lecce-Lazio 2-1, Immobile: “Crediamo ancora nello scudetto, oggi faccio mea culpa” (Di martedì 7 luglio 2020) “Il sogno scudetto resta lì, finché la matematica non ci condannerà continueremo a crederci ma non deve essere un’ossessione”. Così l’attaccante della Lazio Ciro Immobile ha commentato la sconfitta con il Lecce che allontana i biancocelesti dalla lotta per lo scudetto. “E’ un momento difficile che non cancella la stagione straordinaria che abbiamo fatto. Abbiamo sofferto tanto il ritorno in campo – ha spiegato la punta a Sky Sport – dal punto di vista mentale più che fisico: ora dobbiamo concludere il campionato nel migliore dei modi facendo più punti possibili”. Due sconfitte consecutive per la Lazio sintomo di qualcosa che non gira più come prima dello stop: “Non siamo tranquilli, vedo del nervosismo perché non riusciamo a fare le cose che facevamo 3 mesi fa. Questo ci ... Leggi su sportface

