Insulti omofobi contro un paziente sedato: sospeso medico primario (Di martedì 7 luglio 2020) “Guardate se devo operare sto frocio di m…”: sospeso primario nel Varesotto. L’episodio avvenuto durante l’emergenza Covid, l’azienda sanitaria Sette Laghi non commenta Un nuovo episodio di omofobia finisce sulle cronache nazionali. Questa volta ad essere individuato è stato un primario dell’azienda sanitaria Sette Laghi che operava in quel momento all’ospedale di Cittiglio, provincia di … L'articolo Insulti omofobi contro un paziente sedato: sospeso medico primario proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

