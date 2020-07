Coronavirus comparso dal 2012 in Cina: l’indagine – VIDEO (Di martedì 7 luglio 2020) Coronavirus Secondo un’indagine condotta dal Sunday Times, sarebbe comparso in Cina dal 2012 in una vecchia miniera. Una squadra dell’OMS si recherà sul posto per fare le opportune verifiche. Secondo il Sunday Times, il virus avrebbe avuto origine nel 2012 in una miniera abbandonata dello Yunnan. Sei operai, che lavoravano il rame in quel … L'articolo Coronavirus comparso dal 2012 in Cina: l’indagine – VIDEO è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

