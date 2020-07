“Cittadinanza onoraria per Patrick Zaki”: la proposta del consiglio comunale di Milano (Di martedì 7 luglio 2020) Il consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno a firma dei tre consiglieri del PD Turco, Giungi e Barberis con cui si chiede di insignire Patrick Zaki della cittadinanza onoraria di Milano. La proposta è stata lanciata dall’Organizzazione non governativa GoFair nell’ambito della campagna “Cento città con Patrick”, alla quale hanno aderito anche Napoli e Bologna, e raccolta dai consiglieri comunali Dem. Il consiglio comunale di Milano, con una votazione del 19 febbraio 2020, aveva già approvato un Ordine del Giorno che prevedeva “di avanzare richiesta al Governo Italiano di compiere ogni possibile azione per ottenere la liberazione di Patrick George Zaky, anche richiamando l’Ambasciatore dalla sede al Cairo … in relazione alla mancata collaborazione delle autorità egiziane nella ricerca della verità ... Leggi su tpi

pietroraffa : Bologna ha assegnato la cittadinanza onoraria a #PatrickZaki. Ed è un'ottima notizia. Ma Lega e Fratelli d'Italia… - amnestyitalia : Il Consiglio Comunale di Bologna ha approvato un ordine del giorno per concedere la cittadinanza onoraria a Patrick… - Twiperbole : “Riconoscendo nella sua figura quei valori di libertà di studio, di libertà di pensiero e di libertà alla partecipa… - lidia25aprile : RT @Deputatipd: Il Consiglio Comunale di Bologna ha approvato l'Ordine del Giorno per la cittadinanza onoraria a #PatrickZaki. Un'iniziativ… - gbrera : RT @francescatotolo: Passata la mozione a #Bologna per concedere la cittadinanza onoraria all'egiziano #PatrickZaki. Le proverbiali priorit… -

