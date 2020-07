Christillin: “L’eventuale mancata qualificazione in Champions della Juve non sarebbe da imputare a Sarri” (Di martedì 7 luglio 2020) Ai microfoni di TMW Radio è intervenuta Evelina Christillin, componente del Comitato Esecutivo UEFA e tifosa della Juventus. Ha parlato del futuro di Sarri e di come potrebbe andare se il tecnico non riuscisse a vincere la Champions o lo scudetto. “Vincere la Champions non è obbligatorio, forse lo è più per Ronaldo e Buffon, che la rincorre da tutta la vita. Siamo tutti troppo viziati noi tifosi bianconeri, la Champions è la nostra maledizione. Non credo si possa imputare a Sarri un fallimento in caso di mancata qualificazione. E poi per Sarri sarebbe il suo primo Scudetto. Viene poi dopo due mostri sacri come Conte e Allegri. Appena arrivato si è anche ammalato, e forse non è riuscito a fare quello che voleva. Ci sono dei rapporti personali con alcuni campioni che non sono idilliaci. Se non si risolvono, possono essere un ... Leggi su ilnapolista

