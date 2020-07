Avellino, Capuano ai titoli di coda: oggi l’incontro con D’Agostino (Di martedì 7 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – E’ cominciata una settimana cruciale per il futuro dell’Avellino targato Angelo Antonio D’Agostino. Archiviata la parentesi playoff è tempo di cominciare a gettare le basi per il futuro. E’ venerdì il giorno della rinascita. L’annuncio è arrivato con un video enigmatico pubblicato sulla pagina Facebook del club biancoverde. Nelle scorse ore il presidente D’Agostino ha avuto un confronto con il direttore sportivo Salvatore Di Somma. Quest’ultimo avanza verso la riconferma per il prossimo anno. Non si può dire lo stesso di Ezio Capuano. Il tecnico di Pescopagano potrebbe salutare ben presto l’Irpinia nonostante il contratto fino al 2021 (annesso rinnovo fino al 2022). Patron e tecnico avranno un confronto nelle prossime ore. L’Avellino, ormai come noto, ... Leggi su anteprima24

wam_the : Avellino, incontro con Capuano. Chi lo sostituirà in caso di addio? Le ipotesi - irpiniatimes1 : Us Avellino, futuro opposto per Di Somma e Capuano? - wam_the : Società a lavoro per la prossima stagione. Rastelli apre le porte ad un ritorno in Irpinia - wam_the : Avellino, incontro Di Somma-D’Agostino. Rischia la panchina di Capuano - sportavellino : Quale futuro per l'Avellino? I lettori scelgono Capuano e Di Somma -